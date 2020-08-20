В Минздраве Омской области опровергли информацию об отеке мозга у Навального

В пресс-службе Минздрава Омской области опровергли информацию о том, что у Алексея Навального диагностировали отек мозга.
Ранее в телеграм-каналах распространяли данные о том, что у Алексея Навального развился отек мозга. Сообщалось, что это произошло из-за воздействия токсичного вещества на организм политического деятеля.
Главной задачей на данный момент является определение токсического агента, от которого пострадал Навальный. После этого врачи смогут использовать соответствующий антидот.
Популярные темы форума
Вонь
Как вы относитесь к танцам на шесте?
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Дочь связалась с таджиком
А вы бы хотели богатого?
Легкоступова скончалась
Ассоциации с именем Лера?
Кого вы считаете сексуальным?
эффектная внешность
Разборки в семье Алибасовых.