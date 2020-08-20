Врачи сделали предварительный вывод о случившемся с Навальным: Отравился нейролептиками

Врачи обнародовали предварительный вывод о случившемся с Алексеем Навальным. Утверждается, что политик отравился нейролептиками.
Консилиум специалистов для начала исключил кровоизлияние в мозг, опухоль, либо гематомы из-за механических травм головы. Вторым пунктом врачи вычеркнули признаки судорожных проявлений. Лечить Навального пока будут в соответствии с симптомами. А тем временем возьмут на анализ спинномозговую жидкость. В ней будут искать токсины либо продукты их разложения.
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