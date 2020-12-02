Подруга знаменитого российского блогера умерла в прямом эфире

Подруга российского блогера Стаса Reeflay умерла в прямом эфире. О кончине девушки сообщил сам кумир молодежи.
Благодаря прямой трансляции зрители смогли увидеть приезд врачей, которые подтвердили смерть гражданки. Стас Reeflay рассказал, что очень ценил подругу. Сейчас он подавлен из-за произошедшей трагедии, передает телеканал "360".
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