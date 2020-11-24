В детском саду Томска воспитанников заставляли мыть унитазы

Пользователи социальных сетей сообщают, что в одном из детских садов Советского района Томска одна из сотрудниц заставляла детей мыть унитазы и полы за плохое поведение. Местная прокуратура начала проверку.
Правоохранители установят, соблюдали ли представители дошкольного учреждения закон и выяснят, имело ли место нарушение прав детей. Если информация из Сети подтвердится, стражи порядка пообещали принять "исчерпывающие меры", сообщает Ura.ru.
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