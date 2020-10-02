Медведица поцарапала ребенка в цирке

В цирке высказались по поводу информации о якобы нападении медведицы на ребенка за кулисами заведения. Сообщается, что ситуация развивалась несколько по иномк сценарию.
Дрессировщик реутовского цирка-шапито "Кудзинов" Максим Маслянов рассказал, что четырехлетняя медведица Варя возвращалась после выполнения номера в вольер, передает Пятый канал. В этот момент она заметила собаку и кинулась за ней.
Во время своего бега она случайно задела 12-летнего сына дрессировщика и поцарапала его. После слегка ранила и самого мужчину, который побежал помогать ребенку. Максим Маслянов рассказал, что ни он, ни его сын не получили никаких опасных травм кроме ссадин и синяков.
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