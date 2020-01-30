Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево

30 января неизвестный сообщил о "минировании" взлетной полосы аэропорта Шереметьево. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.
Полиция уже задержала правонарушителя. Его мотивы устанавливаются. По данным телеканала "360", сейчас аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
СПЕРМА ВКУСНАЯ?
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?