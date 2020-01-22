В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Пассажира самолета, следовавшего из Шанхая в Санкт-Петербург, госпитализировали в аэропорту Пулково. У него подозревают китайский коронавирус. Как сообщает Life.ru, мужчину доставили в Боткинскую больницу с высокой температурой. В настоящее время врачи устанавливают точный диагноз.
Напомним, в конце декабря СМИ сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Врачи утверждают, что возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. По последним данным, от заболевания скончались девять человек.
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