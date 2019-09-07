Напавший на Памфилову рассказал о мотивах

Задержанный за нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову полностью признал свою вину и рассказал, что пробрался в дом чиновницы, чтобы взять "какую-нибудь еду".

Мужчина приехал из Казахстана и находится в России нелегально. Как выяснили следователи, у него нет ни жилья, ни средств к существованию. Полицейские нашли его в шалаше в лесу неподалеку от поселка, в котором живет Памфилова. По решению генерального прокурора Юрия Чайки, дело передано из МВД в центральный аппарат СК. Генеральная прокуратура взяла его под контроль.



