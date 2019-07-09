Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным

Во время встречи студентов Уральского федерального института с президентом России в Екатеринбурге одна из участниц внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Глава страны попросил присутствующих помочь девушке. "Помогите, пожалуйста. Ничего страшного, я думаю", – цитирует Владимира Путина "Царьград".
Студентку вынесли из аудитории сотрудники службы безопасности. За ними последовала вице-премьер Татьяна Голикова. Позднее пресс-служба университета подтвердила, что девушка чувствует себя хорошо. "Госпитализация не потребовалась", – говорится в официальном сообщении.
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