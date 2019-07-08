В страшном ДТП скончался сын "колбасного короля"
Это случилось 8 июля на Фрунзенской набережной в центре столицы. Легковой автомобиль такси не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого был наследник бизнесмена. В результате произошло столкновение.
От удара двухколесное транспортное средство загорелось и взорвалось. Предположительно, возгорание случилось из-за повреждения топливного бака.
На место ДТП тут же приехала карета скорой помощи. Александра успели доставить в больницу и он даже пришел в себя на несколько секунд, но врачам не удалось его спасти. Маругов-младший скончался на операционном столе.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Второй участник аварии – таксист – тоже получил травмы. Его вместе с Александром доставили в больницу. Но о его состоянии информация еще не поступала.
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