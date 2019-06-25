На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело

Уроженец Кабардино-Балкарии, задержанный по подозрению в отравлении прохожих в центре Москвы, стал фигурантом уголовное дела о краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, 26-летний парень угощал проходил бесплатной газировкой, в которую был подмешан феназепам. После того, как люди теряли сознания, он их грабил. Ущерб оценен в 80 тысяч рублей.



