На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело

Уроженец Кабардино-Балкарии, задержанный по подозрению в отравлении прохожих в центре Москвы, стал фигурантом уголовное дела о краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, 26-летний парень угощал проходил бесплатной газировкой, в которую был подмешан феназепам. После того, как люди теряли сознания, он их грабил. Ущерб оценен в 80 тысяч рублей.
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