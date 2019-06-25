В центре Москвы прохожим раздают отравленную газировку

Неизвестные в центре Москвы раздавали в жару прохожим бесплатную газировку. Напиток оказался отравленным – когда человек терял сознание, его грабили, пишет The Village.

По данным издания, инцидентов несколько – преступники действуют возле сквера у Чистых прудов, а также в общественном пространстве "Яма" на Хохловской площади, парке "Горка" и баре "Зинзивер". От действий преступников пострадали как минимум 24 человека.