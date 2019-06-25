В центре Москвы прохожим раздают отравленную газировку

Неизвестные в центре Москвы раздавали в жару прохожим бесплатную газировку. Напиток оказался отравленным – когда человек терял сознание, его грабили, пишет The Village.
По данным издания, инцидентов несколько – преступники действуют возле сквера у Чистых прудов, а также в общественном пространстве "Яма" на Хохловской площади, парке "Горка" и баре "Зинзивер". От действий преступников пострадали как минимум 24 человека.
Артистка появилась на публике
Супруг жестко контролирует певицу
Шоумен обратился к медикам
Всплыли сенсационные данные о наследнице футболиста
Популярные темы форума
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Но это не призидент в Грузии
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Мачеха подкатывает к моему парню.
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Беременна от пьющего
Вам нравится женщины за рулём?
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Двойное проникновение
Влюбилась в парня подруги
Подарил машину, а оформил на себя
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Вопрос админу
Как вернуть страсть?
Алибасов всех обманул?
муж не разрешает худеть
Она верит в гороскоп
мне нравится русские мужчины!
продукты в кредит ,с ума вообще сошли.
Изнасилована таксистом.
Как забыть измену?
Марина Хлебникова похудела и постарела
хочу попробовать с МЖМ