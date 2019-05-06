Авиакатастрофа в Шереметьево попала на видео

В Сети появилась видеозапись приземления самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. В ролике можно увидеть, как лайнер взлетает на несколько метров, после чего падает и загорается, передает Life.ru.
По предварительной информации, в результате ЧП погиб 41 человек. На месте крушения воздушного судна обнаружили два бортовых самописца. Устройства находились в хвосте самолета. Следователи продолжают искать еще два черных ящика, сообщает "Царьград".
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