Под Москвой мужчина набросился с ножом на полицейского

В подмосковных Мытищах мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Злоумышленника доставили в отдел полиции, сообщает Life.ru.
Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, на Благовещенской улице. Местного жителя остановили правоохранители за переход дороги в неположенном месте. Во время разговора пешеход "вел себя странно" и ударил ножом в лицо одного из сотрудников ГИБДД.
Пострадавшему оказали помощь на месте. Полиция устанавливает личность и мотивы нападавшего, передает РИА Новости.
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