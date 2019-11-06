В Рязанской области 90-летнему профессору влепили срок за наркотики для рыб

Профессора Московского государственного университета геодезии и картографии признали виновным в незаконном хранении конопли. По словам 90-летнего мужчины, он кормил ею рыб. Пенсионер пояснил, что посадил растение на своем участке в селе Большие Можары в Рязанской области еще несколько десятков лет назад и ловил на него рыбу, смешивая конопляные семечки с геркулесовой кашей, передает телеканал "360".
Суд приговорил профессора к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Подсудимый полностью признал вину и заверил, что совсем не думал использовать коноплю как наркотик.
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