В Подмосковье две школьницы жестоко избили девушку

В подмосковном Видном две девушки жестоко избили сверстницу на улице. На кадрах ролика, опубликованного в Сети, видно, как школьницы таскают жертву за волосы и бьют ногами по лицу, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Мама пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что в отношении одной из матерей нападавших составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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