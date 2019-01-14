Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Стало известно о втором погибшем после взрыва в Шахтах Ростовской области. Как сообщает "Ростов Главный", это – ребенок. В результате взрыва обрушились два этажа жилой многоэтажки на улице Хабарова.
В спасательных работах задействованы 120 человек и 35 единиц техники. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что для жителей пострадавшего дома в ближайшей школе развернут пункт временного размещения.
"Совсем рядом, буквально 150 метров, есть школы, люди эвакуированы в школу. Там полностью будут обеспечены питанием, медицинской помощью, психологической", – сообщил Голубев журналистам.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел взрыв в Шахтах, в доме частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек – среди них один ребенок. Судьба еще четырех человек остается неизвестной, пишет RT. Жильцы дома были эвакуированы. По предварительным данным, взрыв прогремел на последнем – 9 этаже. Пострадали 4 квартиры.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения этажей при взрыве газа в Шахтах, в результате которого погиб человек. Им займется Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, передает РБК.В настоящее время на месте взрыва в Шахтах работают пожарно-спасательные подразделения. Специалисты исследуют несущие стены, чтобы предотвратить угрозу дальнейшего обрушения.
Президенты США и РФ пять раз встречались без огласки
Знаменитости мечтают о наследнике
По мнению астролога, певица слишком много работает
Артист выложил смелый снимок в свой микроблог