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Происшествия

Известную модель упекли в тюрьму за драку с полицейским

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Модель Кира Майер, которая известна россиянам как тайная любовница певца Алексея Воробьева, получила уголовный срок за драку с полицейским. Девушка заявила во время суда, что у нее проблемы с эмоциональным состоянием.

Напомним, модель была поймана без водительских прав в центре Москвы, после чего закатила истерику и предложила полицейским секс. В результате Майер получила полтора года колонии-поселения по решению Пресненского суда Москвы, передает телеканал "360". Сама модель на судебном заседании заявила, что раскаивается. Она принесла извинения потерпевшему.

5 сентября 2018, 19:27

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