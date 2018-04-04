Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Стали известны подробности пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве на Малой Семеновской улице. Инцидент прокомментировал управляющий сетью одноименных ТЦ Борис Тритенко.

По словам бизнесмена, возгорание в детском центре произошло на складе готовой продукции. Он открестился от трагического происшествия, сообщив, что является лишь арендатором здания.

"Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них… Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы только арендуем там", – цитирует Тритенко RNS.

Уже установлена предварительная причина пожара в "Персее для детей". По данным Telegram-канала Mash, очаг находился в машинном отделении грузового лифта, где могло произойти короткое замыкание.

Примечательно, что торговый центр на Малой Семеновской недавно проверяли, но не нашли серьезных нарушений. "Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара оно не повлияло", – цитирует главу столичного главка МЧС России Илью Денисова РИА Новости.

По данным МЧС Москвы, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Погиб работник торгового центра, пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы.