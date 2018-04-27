Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
На записи видно, как американские правоохранители выезжают на срочный вызов. Прибыв на место предполагаемого ограбления, офицеры ворвались в помещение, где скрывался злоумышленник. Полицейские открыли огонь по подозреваемому, в результате чего одна из пуль угодила в звукооператора Брайса Диона. При этом второй выстрел настигнул преследуемого. Оба раненых позже скончались. По факту случившегося суд рассматривает уголовное дело о халатности полицейских.
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