Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа

Студенты МГИМО стали свидетелями трагедии. Из окна на четвертом этаже на тротуар выпала девушка.

Очевидцы уверены, что 21-летней студентке "помогли". Свидетели рассказали полиции, что девушка не пыталась покончить с собой – ее выбросил в окно однокурсник.

Стражи порядка пока придерживаются следующей версии: студентку МГИМО столкнул возлюбленный после серьезной ссоры. Учащиеся вуза уже распространяют фото ревнивца как подозреваемого в преступлении.

Девушка осталась жива. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.