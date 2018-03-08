Охранник Порошенко покончил с собой в его доме

Согласно сообщениям украинских СМИ, старший сержант полка особого назначения Нацполиции Украины Сергей Галасюк, охранявший имение президента страны Петра Порошенко, покончил с собой на рабочем посту. Гибель правоохранителя подтвердили его коллеги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
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