Популярного в России блогера зарезали в собственной квартире

Тело популярного русскоязычного блогера Михаила Кирияка было обнаружено в его собственной квартире в столице Приднестровья Тирасполе. О произошедшем сообщила жена молодого человека на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, убийцы воткнули ему нож в спину. Подробности произошедшего устанавливаются. Молодой человек создавал на платформе YouTube игровые видеоролики и обзоры.