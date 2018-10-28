В Москве жестоко избили знаменитого музыканта

В Москве подвергся нападению известный хип-хоп исполнитель Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф. Сообщается, что рэпера побили неизвестные.
Рэпер уже написал заявление в полицию с просьбой наказать обидчиков. Чтобы морально поддержать Гуфа, в отдел вместе с ним приходила его спутница, Кети Топурия, передает Telegram-канал 112.
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