Россиянка попала в эпицентр теракта в Лондоне

Во время случившегося она не пострадала: девушка ехала не в том вагоне, где была бомба, а в соседнем. По словам россиянки, страшнее всего была давка, возникшая на станции. Лина утверждает, что взрыв произошел именно там, а не в тоннеле. На выходе из подземки образовалась толпа, люди кричали и плакали. Россиянка уверена, что именно тогда многие были травмированы. Другие очевидцы рассказывают, что бежавшие со станции люди падали и наваливались друг на друга. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, пишет газета "Известия" со ссылкой на телеканал "Дождь".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции объявила о заседании чрезвычайного комитета по борьбе с террором COBRA. "Мои мысли с теми, кто ранен на "Парсонс-Грин", и с экстренными службами, которые храбро отреагировали на террористический инцидент", – сказала политик. Отметим, что в настоящее время уровень террористической угрозы в Англии находится на отметке "серьезный". Выше только "критический".

