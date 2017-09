В лондонской подземке нашли вторую бомбу

В лондонском метро после взрыва была обнаружена еще одна бомба. Правоохранители предпринимают все возможное, чтобы ее обезвредить, передает "Газета.ru".

Напомним, взрыв в подземке Лондона произошел днем 15 сентября. Погибших нет, несколько человек пострадали.

Police say a terror attack has taken place. Man with a knife on the run and second bomb being deactivated by cops. #Parsonsgreen