В лондонской подземке нашли вторую бомбу

В лондонском метро после взрыва была обнаружена еще одна бомба. Правоохранители предпринимают все возможное, чтобы ее обезвредить, передает "Газета.ru".
Напомним, взрыв в подземке Лондона произошел днем 15 сентября. Погибших нет, несколько человек пострадали.
Police say a terror attack has taken place. Man with a knife on the run and second bomb being deactivated by cops. #Parsonsgreen— Nicky Harley (@nickyharley) 15 сентября 2017 г.
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