Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро
На станцию "Парсонс-Грин", где прогремел взрыв, прибыли вооруженные полицейские, сообщает Russia Today. По словам корреспондента газеты The Sun Гарри Коула, наступил абсолютный хаос, когда пассажиры ринулись к выходу.
I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA— Emma (@EmmaStevie1) 15 сентября 2017 г.
Еще один очевидец в момент происшествия читал газету: "Я сидел, никого не трогал, и тут началась паника. Люди стали бегать и кричать: "Бомба!" В страшной давке одна женщина получила травмы ног, у другой в результате взрыва и возгорания вспыхнули волосы.
Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj— Peter Crowley (@cupid5tunt) 15 сентября 2017 г.
Между тем в соцсетях появилось видео: в вагоне находится дымящееся ведро, о содержимом которого ничего не известно. Предположительно, именно оно полыхнуло в поезде, заставив трепетать всю Великобританию.
#parsonsgreen pic.twitter.com/0OUV819EtE— Sylvain Pennec (@sylvainpennec) 15 сентября 2017 г.
Напомним, что на станции "Парсонс-Грин" в лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек пострадали, информации о погибших нет, передает The Sun. Движение составов остановлено, на месте работают экстренные службы. Был ли это теракт, пока неясно.
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