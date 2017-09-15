Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро

В лондонском метро, где произошел взрыв, началась паника. По словам очевидцев, пассажиры с криками бежали по платформе.

На станцию "Парсонс-Грин", где прогремел взрыв, прибыли вооруженные полицейские, сообщает Russia Today. По словам корреспондента газеты The Sun Гарри Коула, наступил абсолютный хаос, когда пассажиры ринулись к выходу.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) 15 сентября 2017 г.

Еще один очевидец в момент происшествия читал газету: "Я сидел, никого не трогал, и тут началась паника. Люди стали бегать и кричать: "Бомба!" В страшной давке одна женщина получила травмы ног, у другой в результате взрыва и возгорания вспыхнули волосы.

Между тем в соцсетях появилось видео: в вагоне находится дымящееся ведро, о содержимом которого ничего не известно. Предположительно, именно оно полыхнуло в поезде, заставив трепетать всю Великобританию.

Напомним, что на станции "Парсонс-Грин" в лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек пострадали, информации о погибших нет, передает The Sun. Движение составов остановлено, на месте работают экстренные службы. Был ли это теракт, пока неясно.