В метро Лондона произошел взрыв

На станции "Парсонс-Грин" в лондонском метро произошел взрыв. Пострадали несколько человек: они получили ожоги разной степени тяжести.

Информации о погибших нет, передает The Sun. На месте работают экстренные службы города.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1