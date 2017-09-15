В метро Лондона произошел взрыв

На станции "Парсонс-Грин" в лондонском метро произошел взрыв. Пострадали несколько человек: они получили ожоги разной степени тяжести.
Информации о погибших нет, передает The Sun. На месте работают экстренные службы города.
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.
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