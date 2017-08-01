При задержании мужчина искусал полицейскую собаку
Правонарушитель бросил машину и попытался скрыться от полиции. Чтобы не упустить его, правоохранители спустили овчарку. Далее произошло невообразимое, сообщает The Sun.
Когда Тео настигла злоумышленника, он вцепился зубами ей в ухо. Подоспевшие стражи порядка еле оттащили собаку от бешеного нарушителя. В итоге задержанного отправили за решетку, а овчарку – к ветеринару.
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