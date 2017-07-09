Умер журналист Антон Носик

В России умер известный журналист и блогер Антон Носик. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Информацию о кончине Носика подтвердил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. "Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже", – написал он на своей странице в Facebook.
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