Ведущая "Доброго утра" на "Первом канале" умерла от рака

В Москве скончалась известная телеведущая Елена Миронова. О дате прощания с журналисткой будет объявлено позднее.

О кончине Мироновой сообщил "Первый канал", сотрудницей которого долгое время была телеведущая. Она запомнилась многим россиянам по работе в программе "Доброе утро".

Кроме того, Миронова делала репортажи для передачи "Время". Журналистка обладала очаровательным голосом, умела остроумно и элегантно подать материал.

"Первый канал" приносит соболезнования родным и близким Мироновой. О дате прощания с ней будет объявлено позднее.

Напомним, недавно передача "Доброе утро" отмечала 30-летие. На юбилей была приглашена и Миронова, но она не смогла прийти из-за химиотерапии.

"Я позвонил ей, и она сказала, что она не может прийти, она уже не встает. У нее химия. Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим", – заявил в эфире телепередачи Андрей Малахов.