"Буря века" в московском регионе покалечила 19 человек

В Москве в результате непогоды пострадали 16 человек, также травмы получили трое жителей Подмосковья. Всем им понадобилась медицинская помощь, передает ТАСС.

Жертвами разгула стихии стали два человека. Кроме того, в мегаполисе шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомашин.