Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера

Порноактриса Лорен Кэй Скотт, известная под псевдонимами Дакота Долл и Дакота Скай, избила парня, который обиделся, что после секса она "ушла в телефон". Молодой человек обратился в полицию.

Ссора между 23-летней Лорен и ее возлюбленным произошла у него дома во Флориде. Причиной стала просьба парня покинуть его жилище. Молодому человеку надоело, что девушка слишком долго "сидела" в телефоне.

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На замечания и ультиматум порнозвезда отреагировала радикально, накинувшись на парня с кулаками. Она расцарапала ему лицо и разбила губу, после чего молодой человек обратился в полицию, сообщает Mirror.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Июн 6 2017 в 12:46 PDT

Стражи порядка прибыли к дому к дому около пяти часов утра. В заявлении на арест Лорен пострадавший написал, что она долго сидела в телефоне сразу после секса. Отмечается, что агрессивную девушку от ареста не спасло то обстоятельство, что молодые люди состояли в отношениях более шести месяцев.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Июн 6 2017 в 12:46 PDT

Напомним, в марте этого года суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера в зверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее нового ухажера. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести остаток жизни за решеткой.



Еще один курьезный инцидент с участием порнозвезды произошел в 2016 году. Как писали Dni.ru, известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты.