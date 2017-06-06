Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
Ссора между 23-летней Лорен и ее возлюбленным произошла у него дома во Флориде. Причиной стала просьба парня покинуть его жилище. Молодому человеку надоело, что девушка слишком долго "сидела" в телефоне.
На замечания и ультиматум порнозвезда отреагировала радикально, накинувшись на парня с кулаками. Она расцарапала ему лицо и разбила губу, после чего молодой человек обратился в полицию, сообщает Mirror.
Стражи порядка прибыли к дому к дому около пяти часов утра. В заявлении на арест Лорен пострадавший написал, что она долго сидела в телефоне сразу после секса. Отмечается, что агрессивную девушку от ареста не спасло то обстоятельство, что молодые люди состояли в отношениях более шести месяцев.
Напомним, в марте этого
года суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера в
зверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее нового
ухажера. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести
остаток жизни за решеткой.
Еще один курьезный инцидент с участием порнозвезды произошел в 2016 году. Как писали Dni.ru, известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты.
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