Мощный ливень затопил Шереметьево

Из-за небывалого ливня, обрушившегося на столичный регион, в аэропорту Шереметьево затопило взлетно-посадочную полосу. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Тягачи с багажом пассажиров практически плывут по дороге, передает Life.ru. Видно, как потоки воды волнами бегут по асфальту. В пресс-службе аэропорта Шереметьево заверили, что потоп не мешает лайнерам взлетать и приземляться. Отмечается, что ливень не повлиял на состояние взлетно-посадочной полосы.

Вместе с тем непогода уже начала вносить изменения в движение транспорта. Так, в московских аэропортах задержаны 47 рейсов: в Шереметьево – 27 рейсов, в Домодедово – 20 и три отменили. В настоящее время в столице объявлен оранжевый уровень опасности.