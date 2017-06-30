Молния поразила два самолета над Москвой

Согласно отчету экстренных служб столицы, молния поразила два лайнера: во Внуково – прилетевший из Астрахани Boeing, в Шереметьево – прибывший из Праги Airbus, пишет "Газета.ru". Пассажиры и экипажи не пострадали.

Оба воздушных судна успешно приземлились. У одного оплавлены заклепки на обшивке фюзеляжа, у другого повреждены стабилизатор и обтекатель.