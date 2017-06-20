На востоке Москвы загорелось бывшее здание Минобороны

В здании, ранее принадлежавшем Министерству обороны России, которое находится по адресу 2-й Иртышский проезд, дом 8, начался пожар, передает Life.ru. Сообщается, что сейчас там находится склад деревянных поддонов. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы сняли происходящее на видео.