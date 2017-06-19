В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах

Конфликт полов произошел на улице Новорязанской, где мужчина домогался девушки. Злоумышленник попытался продемонстрировать упомянутый им большой размер полового органа, на что "слабый пол" ответил ударом по объекту гордости.

Полиция Москвы проверяет информацию о домогательствах на улице Новорязанской, сообщает агентство городских новостей "Москва". В правоохранительных органах российской столицы уточнили, что после прибытия на место полиция опросила 23-летнюю девушку, которая оказалась заявительницей.

Обиженная потерпевшая рассказала, что направлялась в сторону Казанского вокзала. По пути встретила компанию молодых людей, которые ругались между собой. Она обратила внимание парней на их неподобающее поведение. Один из них преградил дорогу девушке и предложил выпить в ближайшем кафе.

"Заявительница отказалась, и тогда незнакомец сообщил ей о внушительных размерах его половых органов, а затем схватил ее за руку и начал трогать за шорты. Девушка ударила неизвестного коленом в пах и несколько раз ударила рукой по лицу. Неизвестный убежал, а потерпевшая обратилась в полицию", – пояснили в правоохранительных органах.

Также известно, что молодой человек после удара по детородному органу пустился в бега. А смелая девушка, отстояв свои права, победоносно отправилась в прежнем направлении.