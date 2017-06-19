В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Полиция Москвы проверяет информацию о домогательствах на улице Новорязанской, сообщает агентство городских новостей "Москва". В правоохранительных органах российской столицы уточнили, что после прибытия на место полиция опросила 23-летнюю девушку, которая оказалась заявительницей.
Обиженная потерпевшая рассказала, что направлялась в сторону Казанского вокзала. По пути встретила компанию молодых людей, которые ругались между собой. Она обратила внимание парней на их неподобающее поведение. Один из них преградил дорогу девушке и предложил выпить в ближайшем кафе.
"Заявительница отказалась, и тогда незнакомец сообщил ей о внушительных размерах его половых органов, а затем схватил ее за руку и начал трогать за шорты. Девушка ударила неизвестного коленом в пах и несколько раз ударила рукой по лицу. Неизвестный убежал, а потерпевшая обратилась в полицию", – пояснили в правоохранительных органах.
Также известно, что молодой человек после удара по детородному органу пустился в бега. А смелая девушка, отстояв свои права, победоносно отправилась в прежнем направлении.
Антонина Саврасова много лет была возле эпатажного актера и знает все его тайны
В Сети появилась петиция в ответ на "публичное оскорбление" журналистом граждан
Скорее всего, актриса прибегала к круговой подтяжке лица
Звезда "Дома-2" объяснила, почему ведущие шоу больше не дружат