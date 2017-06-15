Кровавое видео с места взрыва в детском саду

В здании детского сада в районе Фэнсянь провинции Цзянсу на востоке Китая прогремел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Информацию о трагическом инциденте подтвердили в местной полиции. Известно, что пострадали не только взрослые, но и дети.

"Примерно в пять вечера мы услышали взрыв, подумали, что взорвался газ в магазине еды неподалеку", – цитирует очевидца BBC News. При этом отмечается, что железные ворота детсада деформированы взрывом, а на территории много битого стекла.

#BREAKING At least 7 dead, 59 wounded in kindergarten explosion in Fengxian County, eastern #China's Jiangsu Province pic.twitter.com/mdK2wHG0OG — CGTN (@CGTNOfficial) 15 июня 2017 г.

По последним данным, жертвами произошедшего стали девять человек, 66 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа". Представители местных властей уточнили, что два человека погибли сразу после взрыва, еще семь скончались при оказании медицинской помощи.

Все пострадавшие госпитализированы, из них состояние девяти оценивается как тяжелое. Известно, что инцидент произошел в 16:50 по местному времени (11:50 мск).

#HaberDetay Çin'in Jiangsu bölgesinde bir anaokulunun girişinde bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada 7 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. pic.twitter.com/du2yDGcVjT — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 июня 2017 г.

В это время малыши покидали территорию учреждения, а родственники встречали их у ворот. В Сеть попали страшные кадры с места происшествия. На выложенных записях видны пострадавшие дети и взрослые.