Кровавое видео с места взрыва в детском саду

Информацию о трагическом инциденте подтвердили в местной полиции. Известно, что пострадали не только взрослые, но и дети.

"Примерно в пять вечера мы услышали взрыв, подумали, что взорвался газ в магазине еды неподалеку", – цитирует очевидца BBC News. При этом отмечается, что железные ворота детсада деформированы взрывом, а на территории много битого стекла.

#BREAKING At least 7 dead, 59 wounded in kindergarten explosion in Fengxian County, eastern #China's Jiangsu Province pic.twitter.com/mdK2wHG0OG