Сотрудники турецкого отеля толпой избили туриста

Работники одного из турецких отелей напали на больную туристку и ее родственника. Инцидент произошел на курорте Мармарис. Происходящее очевидцы сняли на видео.

В отеле начался пожар, и постояльцев попросили покинуть номера. Когда огонь был ликвидирован, туристы попытались забрать свои вещи и покинуть гостиницу, однако были атакованы персоналом, пишет Daily Record.

Как рассказали свидетели, сотрудники гостиницы сначала напали на женщину, которая ожидала трансплантации легкого, поэтому использовала специальный аппарат для дыхания. За туристку вступился ее родственник, тогда работники отеля начали избивать его. В итоге мужчине потребовалась медицинская помощь, ему наложили несколько швов на ухо.