В России покончили с собой 720 детей

На пленарной сессии Всероссийского родительского форума в Уфе заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова обнародовала статистику по случаям детского суицида. Как оказалось, в 2016 году в России свели счеты с жизнью 720 девочек и мальчиков.

По ее словам, еще 19 детей погибли во время зацепинга. Властями страны за этот же период были заблокированы более 150 "групп смерти", передает "Интерфакс".