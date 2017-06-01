Актера Владимира Носика обокрали мошенники

Актер Государственного академического малого театра Владимир Носик лишился шести тысяч долларов и шести тысяч евро, которые хранились на карточке, передает Life.ru. Позвонившие злоумышленники представились ему сотрудниками банка. Обманом они получили пароли и сняли со счета крупную сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Владимир Носик известен зрителям по фильмам "Самая обаятельная и привлекательная" и "О бедном гусаре замолвите слово", а также сериалам "Марш Турецкого – 2", "Метод Лавровой" и "Закрытая школа". С 1995 года он служит в Малом театре.