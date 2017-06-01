Больного раком Успенского доставили в больницу в Москве

Российского писателя Эдуарда Успенского, придумавшего таких персонажей, как Чебурашка и крокодил Гена, экстренно доставили в одну из столичных клиник, передает Life.ru. Его здоровье резко ухудшилось.
Врачи добились стабилизации состояния пациента, однако и после этого он остается под круглосуточным наблюдением. Пять лет назад у Эдуарда Успенского было выявлено онкологическое заболевание.
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