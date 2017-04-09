В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт. Неизвестные устроили взрыв в зале для молящихся, сообщает телеканал Al-Arabia.
Mısır, Tanta'da bir kilisede bombalı saldırı yaşandı .— EL-MELHAMETU’L-KUBRA (@MusLimKurdi56) 9 апреля 2017 г.
En az 13 ölü, 25 yaralı var. #Mısır pic.twitter.com/wJOWhK7O6i
Бомбу привел в действие террорист-смертник, уточняет местный портал Al-Haram. Предварительно известно о гибели 30 человек, от 50 до 70 посетителей церкви получили ранения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Photo from the scene in #Tanta #egypt death toll reported risen to 13 & over 40 wounded. pic.twitter.com/tHFNYcsa5E— Hamosh (@Hamosh84) 9 апреля 2017 г.
Популярный режиссер прокомментировал информацию
Президент России сделал неожиданное заявление
Одна из самых красивых пар телестройки совсем скоро пойдет под венец
Известная актриса поделилась с поклонниками радостной новостью