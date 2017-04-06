Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга
Журналист рассказал, что на станцию метро "Технологический институт" приехал искореженный от взрыва поезд. Пассажиры пытались выбраться из вагона через окна, а находившиеся на платформе люди пытались силой открыть заблокированную дверь, передает RT. Тем временем станцию "Сенная площадь" заволокло дымом и пылью, и гражданам пришлось покинуть метрополитен.
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