Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. О ходе расследования происшествия рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова", – сообщили в ведомстве. Смертник Акбаржон Джалилов, совершивший подрыв, был идентифицирован посредством ДНК-экспертизы, передает "Газета.ru".

Ранее Dni.Ru публиковали списки погибших и пострадавших в результате трагедии. С учетом последних данных, поименный перечень жертв теракта выглядит следующим образом: