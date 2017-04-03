Момент взрыва в метро Петербурга показали на видео

Расследование теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга, продолжается. Эксперты с помощью компьютерной графики реконструировали один из возможных вариантов развития событий.

Как видно в ролике, опубликованном Life.ru, поезд находился в тоннеле между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В одном из вагонов сработала бомба, произошло возгорание. Взрывной волной раскурочило железные двери, но состав не остановился под землей и доехал до платформы.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, по меньшей мере 14 человек погибли, еще 50 пострадали.