Назван тип сработавшей в метро Петербурга бомбы

Сотрудники правоохранительных органов установили тип устройства, приведенного в действие в метро Санкт-Петербурга. Источник Life.ru сообщил, что речь идет о самодельном наборе из алюминиевой пудры, аммиачной селитры и детонатора.
Напомним, что взрыв в подземке Северной столицы прогремел днем 3 апреля. В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 получили ранения.
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