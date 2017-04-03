Назван тип сработавшей в метро Петербурга бомбы

Продолжение: Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов установили тип устройства, приведенного в действие в метро Санкт-Петербурга. Источник Life.ru сообщил, что речь идет о самодельном наборе из алюминиевой пудры, аммиачной селитры и детонатора.

Напомним, что взрыв в подземке Северной столицы прогремел днем 3 апреля. В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 получили ранения.