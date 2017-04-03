Машиниста взорванного поезда увезли на допрос

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга допрашивают машиниста поезда, в одном из вагонов которого днем 3 апреля произошел взрыв. Состав вел 50-летний мужчина.

Машинист работает в петербургском метро больше десяти лет. У начальства не было претензий к его работе, передает Life.ru.