Кадыров назвал чудовищным теракт в метро Петербурга

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв, произошедший в метро Санкт-Петербурга. Он назвал случившееся чудовищным терактом.

"Преступники, посягающие на жизнь ни в чем не повинных людей, не заслуживают пощады и жалости. Отношение к ним должно быть не просто жестким, а жестоким", – написал политик на своей странице в соцсети Instagram. Кадыров выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, сообщает "Газета.ru".

