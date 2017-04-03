По факту теракта в Петербурге возбудили уголовное дело

Продолжение: В Петербурге машинист спас пассажиров при взрыве в метро

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после взрыва в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы намерены отработать все версии произошедшего.

"Несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и другие возможные версии происшествия", – заявила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Напомним, что в результате трагедии погибли порядка десяти человек, еще около 50 получили ранения.

